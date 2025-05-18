Американская касса: новый «Пункт назначения» установил рекорд франшизы

Фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ был ожидаем отраслью, о чем свидетельствуют прогнозы, колебавшиеся в диапазоне от $48 млн до $60 млн. В итоге картина смогла эти ожидания оправдать в полной мере, начав прокат с $51 млн. Это лучший результат для первого уикенда среди всех фильмов франшизы, а также лучший старт для хорроров со времен приквела ТИХОГО МЕСТА ($52,2 млн). Новинка опередила в том числе недавних ГРЕШНИКОВ ($48 млн).

Кинокомикс ГРОМОВЕРЖЦЫ* отступил на вторую строчку чарта, освоив за уикенд $16,5 млн при падении сборов на 48,9%. Общая касса ленты выросла до $155 млн, что все еще уступает динамике последнего КАПИТАНА АМЕРИКА ($164 млн за аналогичный отрезок времени).

Замкнул тройку лидеров фильм ужасов ГРЕШНИКИ. В его активе по итогам недели – $241 млн.

Не желает покидать топ-5 бокс-офиса блокбастер MINECRAFT В КИНО. За уикенд фильм пополнил свою копилку на $5,9 млн, теперь в ней $417 млн.

Пятая строчка досталась триллеру РАСПЛАТА 2. К вечеру воскресенья на счету фильма были $59,1 млн.

Триллер ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА с популярным музыкантом The Weeknd и Дженной Ортегой в главных ролях смог привлечь на старте $3,3 млн.

Еще одна новинка чарта, комедия ДРУЖБА от компании A24 с Тимом Робинсоном и Полом Раддом в главных ролях, расширила свою роспись с 6 до 60 кинотеатров, что позволило ей на втором уикенде освоить $1,4 млн. Общая касса ленты выросла до $2 млн.

Хоррор КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ потерял 63,5% от сборов стартового уикенда и с $1,3 млн занял в таблице восьмую строчку. Общая касса холдовера выросла до $6,3 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ

18.05.2025 Автор: Максим Острый