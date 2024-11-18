Американская касса: фэнтези-экшн «Миссия: Красный» возглавил прокат

Фэнтези-экшн от Amazon МИССИЯ: КРАСНЫЙ смог заработать за первый уикенд $34,1 млн, что немногим превзошло ожидания аналитиков, однако не кажется слишком большим успехом для проекта с бюджетом в $250 млн. У ленты с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом складывается неплохой «сарафан» (A- на CinemaScore и 88% от зрителей на Rotten Tomatoes), но непонятно, хватит ли этого, чтобы противостоять сложному конкурентному окружению уже следующей недели. Тем не менее, МИССИЯ: КРАСНЫЙ показал лучший старт среди релизов, выпущенных в широкий прокат стримингами. Позади остались, в частности, УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ с $23,3 млн.

На вторую строчку в чарте отступил ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ. Его касса за уикенд составила $7,4 млн, а общая выручка достигла $128 млн.

Замкнула тройку лидеров праздничная история ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ. Всего фильм заработал за две недели $20 млн.

Хоррор ЕРЕТИК потерял 52,3% от кассы первого уикенда. Картина с Хью Грантом записала на свой счет за три дня $5,2 млн, и теперь на нем – $20,4 млн.

Замкнул пятерку лучших мультфильм ДИКИЙ РОБОТ. После восьми недель в прокате в его активе – $138 млн.

В топ-10 пробилась еще одна новинка: филиппинская романтическая комедия HELLO, LOVE, AGAIN лишь в 248 кинотеатрах смогла привлечь $2,3 млн.

Девятая строчка досталась новой режиссерской работе Джесси Айзенберга НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ. После трех недель в прокате на счету драмеди – $3 млн.

Замкнувшее топ-10 драмеди АНОРА на минувшей неделе стало самым успешным фильмом в резюме Шона Бэйкера. Тотал его сборов в США достиг $10,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ: КРАСНЫЙ

18.11.2024 Автор: Максим Острый