Американская касса: кинокомикс «Флэш» первым прибежал к высшей ступени пьедестала

Кинокомикс ФЛЭШ стартовал в американском прокате с $55,1 млн, хотя эксперты ожидали от него минимум $60 млн, максимум — $80 млн.

Серебро на уикенде досталось новой работе студии Pixar, мультфильму ЭЛЕМЕНТАРНО. Он начал прокат с $29,5 млн, что ниже даже самых скромных ожиданий специалистов.

На третье место на минувшей неделе опустился мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. По итогам уикенда в его копилке $280 млн, что значительно выше итоговых цифр первой части франшизы ($190 млн).

Лидеры прошлой недели, ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ потеряли сразу 67,2% выручки стартового уикенда. За уикенд лента заработала $20 млн, доведя свой общий счет до $101 млн.

Замкнула пятерку лидеров проката РУСАЛОЧКА. На четвертой неделе ее выручка составила $11,6 млн, а общий счет достиг $254 млн. Это на 4% уступает графику АЛАДДИНА 2019 года.

Комедийный хоррор ПОТЕМНЕЛО начал работу с $6 млн. Это ниже прогнозов экспертов, которые рассчитывали, что фильм заработает от $7 млн до $12 млн за первый уикенд.

Лишь в шести кинотеатрах новая работа Уэса Андерсона ГОРОД АСТЕРОИДОВ смогла заработать $0,8 млн. Наработка на одну площадку достигла $132 тысячи, это пятнадцатый результат в истории. Впрочем, у ОТЕЛЯ «ГРАНД БУДАПЕШТ» она в свое время была еще выше — $203 тысячи.

Фото: кадр из фильма ФЛЭШ

19.06.2023 Автор: Максим Острый