Американская касса: в прокате США сменился лидер

Американский прокат возглавил японский анимационный проект DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO, ставший очередным успехом дистрибьютора Crunchyroll. Специалисты ожидали от него сборов в диапазоне от $11 млн до $16 млн, и лента смогла пройти по верхней границе прогнозов, освоив за три дня $15,8 млн, а в общей сложности к концу уикенда заработав $20,1 млн. Это сопоставимо с цифрами ИСТРЕБИТЕЛЯ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» ($22,7 млн) и несколько выше, чем было у недавнего JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE ($18 млн). $3,4 млн новинке принесли залы IMAX.

Несмотря на более широкую роспись, приключенческий триллер BEAST не смог завоевать первую строчку чарта. Фильм с Идрисом Эльбой в главной роли привлек $11,6 млн, что в целом совпадает с ожиданиями экспертов (они рассчитывали, что картина заработает от $8 млн до $13 млн на старте). У новинки оценка B на CinemaScore. 47% ее аудитории были старше 35 лет, 34% представляли темнокожее население.

Боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ опустился на третью строчку чарта, потеряв 40,3% выручки прошлого уикенда. Всего на счету фильма с Брэдом Питтом после трех недель проката $69 млн. График ленты примерно совпадает с темпами сборов последней части ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ ($65,1 млн) и МАЛЫША НА ДРАЙВЕ ($67 млн).

Место в пятерке лидеров смог сохранить ТОП ГАН: МЭВЕРИК, доведший свою общую кассу до $683 млн. Это выше итогового результата кинокомикса МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($678 млн).

Потери сборов мультфильма СУПЕРПИТОМЦЫ, занявшего пятое место, составили 17,5%. Общая выручка ленты достигла $67,5 млн, что на 31,1% уступает графику ANGRY BIRDS В КИНО ($98 млн).

Двукратное увеличение росписи хоррора BODIES BODIES BODIES не помогло ему нарастить свои сборы. Их падение составило 22,9%, проект опустился на десятое место в чарте. Всего на его счету $7,4 млн.

22.08.2022 Автор: Максим Острый