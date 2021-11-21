Американская касса: «Охотники за привидениями: Наследники» сработали выше ожиданий

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ заработали $44 млн в первые выходные, что лишь немного уступает старту ОХОТНИКОВ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ Пола Фига 2016 года ($46 млн). Подобный результат также оказался выше ожиданий.

Еще одна новый релиз, байопик КОРОЛЬ РИЧАРД с Уиллом Смитом, собрал $5,7 млн за уикенд и расположился на четвертой строчке рейтинга. Кинокомикс ВЕЧНЫЕ заработал за третью неделю проката $10.8 млн (падение составило 60%), суммарная американская касса по итогам третьего уикенда оказалась на уровне $135,8 млн.

Третью строчку занял фильм БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД с $8.1 млн за второй уикенд и промежуточными $33.5 млн в американском прокате. Замыкает пятерку лидеров ДЮНА, которая заработала за минувшие выходные $3 млн. Общая домашняя касса составляет $98.2 млн.

21.11.2021 Автор: Виолетта Палий