Американская касса: «Воображаемые друзья» стали лидером проката

Американский прокат уверенно возглавила семейная лента ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ. Новая работа Джона Красински заработала $35 млн, что полностью соответствует ожиданиям экспертов. Проект уступил стартовым цифрам ВОНКИ ($39 млн) и недавних ОХОТНИКОВ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС ($45 млн), но при этом у него формируется явно позитивный «сарафан». Оценка новинки на CinemaScore достигла A, а рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes от обычных зрителей – 87%. 56% аудитории были женщинами, сразу 49% представляли людей в возрасте от 18 до 34 лет.

На второе место в чарте сместилась фантастика ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО. Падение ее сборов составило 55,5%. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА теряла в свое время 62,9%, ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН – 49,2%. Общая касса холдовера выросла до $101 млн.

С третьей строчки чарта и $12 млн начал прокат хоррор НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО. Это соответствует верхней границе ожиданий специалистов. Лента немного опередила такие схожие по жанру недавние релизы, как ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ ($11,7 млн) и ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ ($9,9 млн), показав лучший старт среди фильмов ужасов этого года. Также картина улучшила показатели выходившего в 2018 году проекта НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ ($10,4 млн). Оценка фильма на CinemaScore составила C, доля позитивных отзывов на PostTrak – 50%. 38% аудитории новинки представляли латиноамериканское население США, 34% – белое. 69% зрителей были в возрасте от 18 до 34 лет.

Четвертое место в чарте досталось КАСКАДЕРАМ, записавшим на свой счет дополнительно $8,5 млн. Общая касса проекта выросла до $63 млн.

Замкнула пятерку лидеров спортивная мелодрама ПРЕТЕНДЕНТЫ. В ее копилке по итогам недели – $43,5 млн.

На шестой позиции расположился байопик ОБРАТНО ВО МРАК, посвященный жизни Эми Уайнхаус. За стартовый уикенд он привлек $2,9 млн, что ниже даже самых осторожных прогнозов аналитиков. При этом фильм опередил показатели ленты ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я на ее первом уикенде в широком прокате ($1,9 млн).

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала документальная лента ГОЛУБЫЕ АНГЕЛЫ, одним из продюсеров которой выступил Джей Джей Абрамс. В активе фильма – $1,3 млн и девятая строчка чарта.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ

20.05.2024 Автор: Максим Острый