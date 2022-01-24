Американская касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» сохранил лидерство

Проект студии Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ занял первую строчку чарта в свой шестой уикенд с $14,1 млн, в результате чего его домашняя касса оказалась на уровне $721,5 млн долларов. На данный момент релиз сохранил четвертое место по сборам за всю историю проката — третью строчку занимает АВАТАР ($760 млн).

Слэшер КРИК расположился на втором месте с $12,4 млн (-59%) за уикенд, касса за десять дней составляет $51,3 млн. Следом идет анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ 2 с $5,7 млн (-28%) за пятые прокатные выходные и общими сборами в $128,4 млн.

Четвертую строчку заняла новинка недели, мелодрама ЛЮБОВЬ КАК ИСКУПЛЕНИЕ, которой на старте удалось собрать $3,7 млн. Замыкает пятерку лидеров KING'S MAN: НАЧАЛО с $1,77 млн (-20%) на пятом уикенде. Общая касса проекта в американском прокате составляет $31,5 млн.

24.01.2022 Автор: Виолетта Палий