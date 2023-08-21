Американская касса: «Синий жук» сместил «Барби» с пьедестала
В прокате США впервые за пять недель сменился лидер
Новым лидером американского проката стал кинокомикс СИНИЙ ЖУК. За первый уикенд картина освоила $25,4 млн. Оценка фильма на CinemaScore составляет B+, доля положительных отзывов – 82%.
На второе место, после месяца на вершине чарта, опустилась БАРБИ. Падение сборов блокбастера Греты Гервиг составило 36,5%, а общая касса выросла до $567 млн. Таким образом, лента стала самым успешным проектом студии Warner Bros. в США.
Замкнул тройку лидеров ОППЕНГЕЙМЕР, пополнивший свою копилку на $10,6 млн. Всего на счету байопика $285 млн.
Касса мультфильма ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ сократилась на третьей неделе проката на 44,9%, что позволило ему занять четвертое место. Общие сборы ленты выросли до $88,1 млн.
Вторая новика недели – комедия ОТВЯЗНЫЕ БРОДЯГИ стартовала с пятого места и заработала $8,3 млн.
Фото: кадр из фильма СИНИЙ ЖУК
21.08.2023 Автор: Илья Кувшинов