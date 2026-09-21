Американская касса: новая «Обитель зла» установила рекорд для франшизы

Главным событием уикенда в США стала ОБИТЕЛЬ ЗЛА – фильм стартовал с $60 млн в 3 684 кинотеатрах. Более того, хоррор Зака Креггера установил новый рекорд стартовых сборов всей 24-летней франшизы. Предыдущий максимум принадлежал проекту ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ 3D – $26 млн в 2010 году без учета инфляции. Новинка получила 96% положительных отзывов критиков на Rotten Tomatoes и оценку B+ по CinemaScore. Для серии, которая исторически делала ставку прежде всего на узнаваемость игровой IP, сочетание сильных рецензий и хорошего зрительского отклика стало дополнительным фактором «сарафанного радио». По данным аналитических агентств, фильм особенно хорошо работает на молодую мужскую аудиторию. При этом интерес к хоррору со стороны поколения Z остается одним из важных факторов роста жанра.

Фэнтезийная комедия ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 2 опустилась на второе место со сборами $12,2 млн во второй уикенд. Фильм Warner Bros. шел в 4 163 кинотеатрах – на 17 больше, чем неделей ранее, однако расширение площадок не компенсировало падение спроса. Относительно предыдущего уикенда сборы снизились на 59,5%. Общая касса в США достигла $50 млн.

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ заработал $6,5 млн в восьмой уикенд, потеряв 23% относительно предыдущего. Общая домашняя касса достигла $944,5 млн, что вывело картину на первое место в списке самых кассовых проектов в истории США.

Эпическая драма ОДИССЕЯ заработала $4,9 млн в десятый уикенд, потеряв 35,5% по сравнению с предыдущим. Общая домашняя касса достигла $609,8 млн.

Анимационно-игровой фильм ХИТРЫЙ КОЙОТ занял пятое место, освоив $4,5 млн в четвертый уикенд в 3 035 кинотеатрах. За неделю комедия потеряла 29,5%, при этом количество площадок сократилось на 320. Общая касса в США достигла $54,8 млн.

Библейская драма ДАНИИЛ И ОГНЕННАЯ ПЕЧЬ стартовала с $3,1 млн в 1 525 кинотеатрах. Фильм режиссеров Мэттью и Дэниела Куманов рассказывает историю Даниила и трех его друзей в период вавилонского плена. В центре сюжета – противостояние царю Навуходоносору и знаменитая история о трех юношах, брошенных в огненную печь за отказ поклониться царю. Это типичный релиз, рассчитанный прежде всего на религиозную аудиторию.

Анимационный фильм ТРАНСФОРМЕРЫ заработал $3,1 млн в 1 454 кинотеатрах, а с учетом дополнительных показов – $4,1 млн. Речь идет не о новом мультфильме, а о специальном возвращении в кинотеатры оригинального проекта 1986 года. К 40-летию картину восстановили в 4K и выпустили в рамках ограниченного мероприятия Fathom Entertainment. Главным маркетинговым отличием юбилейного релиза стало наличие нового материала – после финальных титров зрители получают 12-минутную CG-короткометражку.

Историческая драма ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА с Итаном Хоуком и Расселом Кроу открылась на девятом месте с $2,3 млн в 1 504 кинотеатрах. Новинка рассказывает историю времен Великой депрессии: герой Хоука – вдовец, которого разлучают с дочерью после отправки в жестокий трудовой лагерь. В основе фильма – сочетание исторической драмы, триллера и приключенческого сюжета. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 93%. Поэтому $2,3 млн следует рассматривать как результат ограниченного релиза с расчетом на постепенное расширение аудитории.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА

21.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов