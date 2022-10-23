Американская касса: кинокомикс Black Adam стартует на уровне «Аквамена»

Кинокомикс BLACK ADAM стартовал лучше ожиданий, преодолев отмеку в $60 млн и заработав $67 млн. Результат оказался на уровне со сборами премьерного уикенда АКВАМЕНА ($67,9 млн), но значительно меньше кассы ДЖОКЕРА ($96,2 млн) и БЭТМЕНА ($134 млн),

Мелодрама TICKET TO PARADISE с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях по итогам первого уикенда собрала $16,3 млн при прогнозируемых $12 млн.

Фильм ужасов SMILE заработал еще $8,3 млн, увеличив свою кассу до $84,3 млн.

Хоррор HALLOWEEN ENDS за второй уикенд собрал $8 млн, показав падение сборов на 80% относительно стартовых выходных. Теперь касса проекта составляет $54,1 млн.

Замыкает пятерку лидеров фэнтези-мюзикл LYLE, LYLE, CROCODILE, пополнивший свой счет на $4,2 млн за выходные до $28,7 млн.

23.10.2022 Автор: Виолетта Палий