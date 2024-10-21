Американская касса: хоррор «Улыбка 2» стал лидером проката

В американском бокс-офисе произошла смена лидера – его возглавил фильм ужасов УЛЫБКА 2 с $23 млн. Оценка фильма на CinemaScore достигла B, рейтинг от зрителей на Rotten Tomatoes – 84%.

Второе место в чарте досталось мультфильму ДИКИЙ РОБОТ. За уикенд холдовер заработал $10,1 млн, его общая выручка выросла до $102 млн. Х

Хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3 с $9,3 млн заполучил бронзу. Снижение его сборов составило 50,8%. Общая выручка релиза достигла $36,2 млн.

На четвертой строчке чарта расположился БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС, за уикенд записавший на свой счет еще $5 млн. В общей сложности хит Тима Бертона в США заработал уже $284 млн.

Мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ увеличила свою роспись до 985 кинотеатров, что позволило ей освоить за уикенд $4,2 млн. Всего в ее копилке – $4,5 млн.

Сиквел ДЖОКЕРА опустился сразу на шестое место в чарте, потеряв 68,9% от кассы предыдущего уикенда. Общая выручка проекта после трех недель в прокате составляет $56,4 млн.

Снижение кассы документальной анимации ПО КУСОЧКАМ составило 45,5%. К вечеру воскресенья на счету необычного релиза было $7,6 млн.

Место в топ-10 смогла сохранить картина Джейсона Райтмана ШОУ СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ, потерявшая 47,1% от выручки предыдущей недели. Ее общая касса выросла до $7,6 млн.

Что касается новинок ограниченного проката, то драмеди АНОРА, дебютировав лишь в 6 кинотеатрах, смогла освоить отличные $540 тысяч, показав лучшую наработку этого года ($90 тысяч на площадку). Рейтинг «свежести» фильма от критиков на Rotten Tomatoes достигает 98%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма УЛЫБКА 2

21.10.2024 Автор: Максим Острый