Американская касса: «Падение империи» продолжает лидировать

Несмотря на старт сразу трех амбициозных новинок, на вершине американского бокс-офиса остался холдовер. На второй неделе проката экшн-драма Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ заработала $11,1 млн, общая выручка проекта выросла до $44,9 млн. Таким образом, фильм уже сейчас вошел в пятерку самых успешных релизов дистрибьютора A24. Ближайший его конкурент – хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, который в США привлек $48,3 млн.

Со второго места и $10,2 млн стартовал хоррор ЭБИГЕЙЛ. Это значительно ниже ожиданий экспертов – те рассчитывали, что картине покорится как минимум рубеж в $20 млн. Как ни странно, но при столь скромном результате у новинки оценка B на CinemaScore и достаточно высокие рейтинги «свежести» на Rotten Tomatoes – 83% у критиков и 88% у обычных зрителей. Картина опередила жанровый аналог Я ИДУ ИСКАТЬ ($8 млн на старте), но фактически в три раза уступила перезапуску КРИКА ($30 млн).

Место в тройке лидеров сохранила фантастика ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ. За уикенд фильм освоил $9,5 млн. Всего в его копилке – $172 млн.

Только с четвертой позиции стартовал новый фильм Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ. Первый уикенд принес фильму $9 млн, что в целом соответствует прогнозам экспертов. Новинка опередила картины ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ ($3,1 млн) и ПЕРЕВОДЧИК ($6,4 млн), но немного уступила ДЖЕНТЛЬМЕНАМ ($10,7 млн). Оценка фильма на CinemaScore составила A-.

Замкнуло пятерку лидеров проката аниме СЕМЬЯ ШПИОНА: КОД «БЕЛЫЙ», освоившее $4,9 млн. Это ниже стартовых цифр недавнего релиза ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: НА ТРЕНИРОВКУ СТОЛПОВ ($11,5 млн за первый уикенд). Оценка проекта на CinemaScore достигла A.

Остальные места в топ-10 американского проката достались холдоверам. Среди них можно выделить последних ОХОТНИКОВ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ, отличившихся минимальным падением сборов на 23,6%. Касса релиза в США перешагнула рубеж в $100 млн.

Сборы боевика МАНКИМЭН, в свою очередь, достигли $21,7 млн. За уикенд фильм Дева Пателя заработал $2,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

22.04.2024 Автор: Максим Острый