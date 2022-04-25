Американская касса: мультфильм «Плохие парни» вырвался в лидеры

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ стартовал с отличного результата в $24 млн. Следом в свой третий уикенд идет проект СОНИК 2 В КИНО, который собрал еще $15,2 млн (-48%) — теперь американская касса проекта составляет $145 млн.

Замыкает тройку лидеров третья часть ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ, которая во второй уикенд заработала лишь $14 млн (-67%). Общие сборы на данный момент составляют $67,1 млн.

Четвертую строчку чарта скромно занял ВАРЯГ Роберта Эггерса, собравший $12 млн на старте. На пятой строчке расположился фильм НЕВЫНОСИМАЯ ТЯЖЕСТЬ ОГРОМНОГО ТАЛАНТА с $7,1 млн за уикенд.

Суммарная касса 16-го уикенда 2022 года составляет порядка $93 млн. Относительно тех же выходных 2018 года падение сборов составляет 26%, а по сравнению с 16-м уикендом 2017 года — 14%.

25.04.2022 Автор: Виолетта Палий