Американская касса: «Смерч 2» возглавил прокат

Фильм-катастрофа СМЕРЧ 2 в прямом смысле ворвался в кинопрокат – сиквел ленты 1996 года за первый уикенд освоил $80,5 млн с вечерним превью в четверг. Это третий по величине старт в домашнем прокате среди релизов 2024 года. Оценка новинки на CinemaScore достигла «А-», а рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes от зрителей заметно выше, чем от критиков: 92% и 78% соответственно. $9 млн от общих сборов в Северной Америке принесли залы IMAX.

Серебро на уикенде досталось мультфильму ГАДКИЙ Я 4. За три дня выручка проекта составила $23,8 млн, а общая касса в американском прокате достигла $259 млн.

На третьем месте задержалась ГОЛОВОЛОМКА 2. Ее сборы сократились на 35,9%. С учетом минувшего уикенда в активе мультфильма – $596 млн.

Четвертое место в чарте досталось хоррору-сенсации СОБИРАТЕЛЬ ДУШ. Падение сборов составило заметные 47,8%, а сборы $11,7 млн. Всего в копилке триллера уже $44,7 млн. Таким образом, фильм с Николасом Кейджем стал вторым по успешности для студии Neon после ПАРАЗИТОВ ($53,4 млн).

Замкнул первую пятерку холдовер ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, увеличивший свою выручку до $127 млн.

Сборы романтической комедии ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ на втором уикенде упали на 64,5%. Фильм смог пополнить свою кассу всего на $3,3 млн. По итогам уикенда он заработал в общей сложности $16,4 млн.

На седьмом месте продолжает работать экшен ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА. В активе боевика уже $189 млн.

С восьмой строчки с результатом в $1,1 млн стартовал индийский ромком ПЛОХИЕ НОВОСТИ, сюжетно напоминающий третью часть истории о Бриджит Джонс.

Слэшер МАКСИН ХХХ оказался на девятом месте, освоив $819 тыс за уикенд. Падение сборов составило 60,4%, а общая касса проекта чуть не дотянула до $14 млн.

Замыкает топ-10 драма БАЙКЕРЫ, которая неожиданно на пятой неделе увеличила сборы на 75,7%. Всего в ее активе – $21,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СМЕРЧ 2

22.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина