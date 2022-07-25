Американская касса: хоррор «Нет» стартовал на 38% хуже фильма «Мы»

Хоррор НЕТ Джордана Пила возглавил прокат на минувшем уикенде, заработав на старте $44 млн. Этот результат оказался на 38% меньше стартовых сборов другого фильма режиссера, проекта МЫ ($71 млн), но на 32% больше хоррора ПРОЧЬ ($33 млн).

Кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ собрал еще $22 млн (-53%), и теперь суммарные американские сборы проекта составляют $276 млн.

Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ заработал $17 млн, что позволило ему вплотную приблизиться к отметке $300 млн. На данный момент касса проекта оказалась на уровне $297 млн.

На четвертой строчке расположился триллер ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ с $10 млн за второй уикенд. Суммарно релиз заработал $38 млн.

Замыкает пятерку лидеров боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК, собравший еще $10 млн. К концу девятого прокатного уикенда фильм собрал $635 млн.

25.07.2022 Автор: Виолетта Палий