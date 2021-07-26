Американская касса: «Время» занимает первую позицию

ВРЕМЯ стало самым кассовым фильмом в американском прокате за минувший уикенд: триллеру М. Найта Шьямалана удалось заработать $16,5 млн. Однако это оказалось самым низким стартом среди других проектов режиссера.

G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ выступил ниже ожиданий с $13,3 млн, что и привело ВРЕМЯ на первую строчку. Такой результат можно назвать неутешительным стартом для фильма, производство которого обошлось в $88 млн.

Замыкает тройку лидеров кинокомикс ЧЕРНАЯ ВДОВА, который собрал за третий уикенд $11,6 млн – это увеличило его американскую кассу до $154 млн.

Вместе с тем КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ сильно упал по сборам в сравнении с первым уикендом, из-за чего он занял четвертое место по итогам уикенда. За вторую неделю картина заработала $9,5 млн, что на 69% меньше, чем было на старте. Ожидалось, что спортивная картина сможет собрать $15–18 млн, однако плохой результат связывают с гибридным прокатом в кинотеатрах и на видеосервисе HBO Max.

На пятой позиции расположился ФОРСАЖ 9, заработавший еще $4,7 млн. Всего за пять уикендов продолжение франшизы накопило $163 млн.

26.07.2021 Автор: Виолетта Палий