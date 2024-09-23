Американская касса: «Битлджус Битлджус» продолжает удерживать лидерство

Выручка фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС за третий уикенд в прокате составила $26 млн. Общая касса новой работы Тима Бертона достигла $227 млн.

С минимальным отрывом холдовер опередил лучшую новинку недели, мультфильм ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО ($25 млн). У ленты складывается неплохой «сарафан»: ее оценка на CinemaScore составляет A, а рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes – 89%.

Место в тройке лидеров сохранил хоррор НЕ ГОВОРИ НИКОМУ. Падение его сборов составило 48,2%. Общая выручка картины выросла до $21,5 млн.

Фильм ужасов ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО с Холли Берри в главной роли стартовал только с четвертой строчки бокс-офиса и $4,5 млн. На CinemaScore зрители поставили фильму лишь C+.

На пятом месте расположились неутомимые ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. За уикенд супергерои заработали $3,9 млн, тотал их сборов достиг $627 млн.

Прогремевший на фестивальных площадках хоррор СУБСТАНЦИЯ с Деми Мур и Маргарет Куолли стартовал в американском прокате с $3,1 млн и шестой строчки бокс-офиса. Оценка фильма на CinemaScore составила B.

Мокьюментари AM I RACIST? опустилось на седьмую строчку чарта, освоив за уикенд $2,5 млн. Его общая касса добралась до отметки в $9 млн.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стал музыкальный фильм JUNG KOOK: I AM STILL. Первый уикенд принес ему $1,4 млн, с учетом превью в активе проекта – $2,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС

23.09.2024 Автор: Максим Острый