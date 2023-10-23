Американская касса: «Убийцы цветочной луны» начали прокат со второго места

Лидером уикенда вновь стал фильм-концерт TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR. Падение его сборов составило внушительные 66,6%. Тем не менее, это первый случай в истории американского проката, когда подобный проект две недели подряд возглавляет чарт. Общая выручка картины достигла $130 млн.

Новая работа Мартина Скорсезе УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ начала прокат с $23 млн и второй строчки чарта, что несколько ниже прогнозов экспертов. Оценка новинки на CinemaScore составила A-.

Замкнул тройку лидеров холдовер ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ, потерявший 49% от кассы предыдущего уикенда. Всего на его счету $54,2 млн.

На четвертое место в рейтинге опустился анимационный ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ. Его суммарные сборы составили по итогам недели $56,1 млн.

На пятом месте расположился приуроченный к 30-летнему юбилею перевыпуск мультфильма Тима Бертона КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. Лента смогла привлечь $4,1 млн.

Фото: кадр из фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

23.10.2023 Автор: Илья Кувшинов