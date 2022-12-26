Американская касса: «Аватар: Путь воды» сохраняет лидерство

В рождественские выходные фильм АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ заработал $56 млн, за четыре дня проката релизу может покориться отметка в $82 млн. На данный момент релиз заработал суммарно $280 млн.

КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ собрал на старте $11,3 млн за трехдневку и $17,8 млн за четыре дня. Для сравнения, мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС 2 стартовал с отметки в $16 млн, а проект СЕМЕЙКА КРУДС 2: НОВОСЕЛЬЕ — с $9,7 млн.

На третьей строчке чарта расположился байопик УИТНИ ХЬЮСТОН: ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ, заработавший $5,3 млн, а за четыре дня проката касса фильма может оказаться на уровне $8 млн.

Картина ВАВИЛОН Дэмьена Шазелла по итогам традиционного уикенда собрала $3,5 млн, за четырехдневку — $5,3 млн. Это меньше, чем было у другого фильма Дэмьена Шазелла ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ ($16 млн).

Замыкает пятерку лидеров кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ с $3 млн за три дня и $4,7 млн за четыре дня проката. Общая домашняя касса проекта составляет $427 млн.

Общий бокс-офис за три дня проката составляет $83,7 млн, что на 43% меньше, чем было год назад в аналогичный период.

26.12.2022 Автор: Виолетта Палий