Американская касса: «Соник» обогнал «Муфасу»

СОНИК 3 начал работу в американском прокате с $62 млн. Для Paramount Pictures это пятый лучший показатель в этом году. У картины намечается неплохой «сарафан»: оценка на CinemaScore достигла A, доля положительных отзывов на PostTrak – 89%.

МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, в свою очередь, освоил за уикенд скромные $35 млн, что значительно ниже прогнозов экспертов. Доля позитивных отзывов на PostTrak у новинки составила 85%, оценка на CinemaScore – A. Судя по всему, в неудачном запуске проекта виновата не только сильная конкуренция и отсутствие эффекта новизны, но и некоторые не самые удачные сценарные решения, касающиеся главных героев, Муфасы и Шрама.

В борьбе за третье место сошлись холдоверы ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА и МОАНА 2. Первый освоил за уикенд $13,5 млн, второй – $13,1 млн. Общая выручка лент достигла, соответственно, $384 млн и $359 млн.

Замкнул пятерку лидеров новый релиз Angel Studios, постапокалиптическая экшн-драма HOMESTEAD. Касса проекта за уикенд составила $6,1 млн. Рейтинг на CinemaScore оказался необычно низким для фильмов этой студии – B.

Сборы кинокомикса КРЕЙВЕН-ОХОТНИК обрушились на второй неделе проката сразу на 71,8%. У сиквела ДЖОКЕРА этот показатель был еще хуже (81,4%), но вряд ли это послужит утешением для Sony Pictures. С результатом $3,1 млн за уикенд картина заняла седьмое место в чарте. Всего на ее счету – лишь $17,4 млн.

Снижение выручки анимации ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЙНА РОХИРРИМОВ составило также значительные 72,1%. За уикенд холдовер привлек $1,3 млн, общая касса выросла до $7,4 млн.

Попасть в десятку лучших смогла драма КВИР. Новая работа Луки Гуаданьино за четыре недели в прокате записала на свой счет $2,8 млн.

За пределами первой десятки осталась драма БРУТАЛИСТ Брэди Корбета, входящая в число явных фаворитов наградного сезона. Проект стартовал в 4 кинотеатрах, где смог привлечь $267 тысяч.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СОНИК 3

23.12.2024 Автор: Максим Острый