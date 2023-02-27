Американская касса: «Кокаиновый Медведь» против «Человека-Муравья»

Черная комедия КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ значительно превзошла ожидания аналитиков, заработав в первый уикенд $23 млн в 3534 кинотеатрах США. Картина заняла второе место в американском чарте, уступив лишь диснеевскому блокбастеру ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ.

Картине, снятой по комиксам Marvel, удалось остаться на первом месте, однако этот релиз страдает от негативного «сарафана». Приключенческий экшн на втором уикенде работы собрал в прокате $32,2 млн на 4345 площадках — падение составило 69% по сравнению с дебютной неделей. Таким образом, КВАНТОМАНИЯ получила звание фильма с самым большим падением на второй неделе из киновселенной Marvel, включая ЧЕРНУЮ ВДОВУ (67,8% при одновременном старте на Disney Plus). Во всем мире фильм собрал $364 млн, из них $167 млн внутри страны.

На третьей строчке расположилась вторая и последняя новинка, попавшая в топ-10. Религиозная драма Lionsgate РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА также выступила лучше ожиданий, дебютировав с $15,5 млн в 2475 кинотеатрах. По предварительным оценкам, фильм должен был заработать от $6 до 7 млн.

До четвертой строчки дотянулся АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, который на одиннадцатом уикенде работы собрал в прокате $4,7 млн. Общая касса фильма в США достигла $665 млн, что на $12 млн меньше общих американских сборов ТИТАНИКА — романтическая лента 1997 года, находящаяся в повторном прокате, в минувший уикенд не добралась до топ-10, заняв 11-ю строчку с $680 тыс сборов.

Замкнул пятерку лидеров КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ. Анимационная картина про вселенную ШРЕКА на десятой неделе пополнила свою копилку на $4,12 млн.

27.02.2023