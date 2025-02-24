Американская касса: новый «Капитан Америка» продолжает лидировать

Лидером американского проката остался КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР, однако сборы проекта на второй неделе обрушились сразу на 68,3%. За уикенд холдовер заработал $28,2 млн, его общая выручка составила $141 млн.

Хоррор ОБЕЗЬЯНА начал прокат с $14,2 млн. Это стало лучшим стартом в жанре в 2025 году и вторым стартом для компании Neon после предыдущей работы режиссера Осгуда Перкинса СОБИРАТЕЛЬ ДУШ ($22,4 млн). Оценка ленты на CinemaScore составила C+. На PostTrak доля тех, кто будет рекомендовать ОБЕЗЬЯНУ, достигла 49%.

Бронза на уикенде досталась семейной ленте ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3, сборы которой снизились на 49,1%. Всего в копилке картины по итогам недели – $25,3 млн.

На четвертой строчке чарта расположился мультфильм ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Сборы проекта за уикенд выросли на $5,9 млн и составили $78,8 млн.

Замкнула пятерку лучших еще одна анимация, китайский хит НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ. По сравнению с первым уикендом сборы ленты сократились на умеренные 42,9%. Общая касса проекта достигла $14,9 млн.

На седьмую строчку в таблице смог подняться индийский исторический боевик СЫН ЛЬВА. После двух уикендов в его копилке собралось $4,8 млн.

Еще одна новика недели, духоподъемная драма THE UNBREAKABLE BOY стартовала в прокате с $2,5 млн и девятого места в рейтинге. Новинка получила традиционную для своего сегмента высокую зрительскую оценку (A на CinemaScore) и сдержанную – от критиков (48% «свежести» на Rotten Tomatoes).

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР

24.02.2025 Автор: Максим Острый