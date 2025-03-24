Американская касса: «Белоснежка» стала безоговорочным лидером проката

Игровая адаптация мультфильма Disney БЕЛОСНЕЖКА начала свою работу с $43 млн. Оценка фильма на CinemaScore составила B+, доля позитивных отзывов на Rotten Tomatoes – 74% (43% – среди кинокритиков).

Шпионский триллер ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА умудрился улучшить свое положение в таблице, заработав на втором уикенде $4,4 млн. Падение сборов составило умеренные 42,2%. Общая касса ленты достигла $14,9 млн.

Замкнул тройку лидеров КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР. В его активе к вечеру воскресенья было $192 млн.

На четвертую позицию отступила фантастика МИККИ 17. За уикенд проект заработал $3,9 млн, тем самым доведя свой общий счет до $40,2 млн.

Только пятым на минувшей неделе стал лидер предыдущего уикенда, экшн НОВОКАИН. Снижение его сборов составило 57,3%. Общая касса ленты достигла $15,8 млн.

Только с шестого места и $3,2 млн начала прокат криминальная драма с Робертом Де Ниро THE ALTO KNIGHTS. История противостояния двух мафиозных кланов не смогла привлечь широкую публику и получила оценку B на CinemaScore.

Мультфильм LOONEY TUNES: КОСМИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ потерял 41,9% от сборов первого уикенда и освоил за три дня $1,8 млн. Общая выручка релиза Ketchup Entertainment увеличилась до $6,5 млн.

Сохранить место в десятке смогла религиозно-историческая драма ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. Суммарная касса ленты выросла до $5,3 млн при снижении темпов сборов на 51,9%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БЕЛОСНЕЖКА

24.03.2025 Автор: Максим Острый