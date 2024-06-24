Американская касса: «Головоломка 2» продолжает лидировать

Мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2 на второй неделе проката уверенно сохранил лидерство в американском бокс-офисе, освоив за уикенд феноменальные $100 млн. Это лучший в истории показатель на этом временном отрезке для анимационных релизов. Среди игровых картин лишь шести проектам удавалось на второй неделе освоить свыше $100 млн. Среди них – ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($149 млн) и МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($114 млн). Общая выручка холдовера в США добралась до отметки в $355 млн.

Второе место сохранил за собой экшн ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА, потерявший 44,4% от выручки прошлого уикенда. Всего в его копилке уже $147 млн.

Замкнула тройку лидеров драма про мотоциклистов БАЙКЕРЫ, сумевшая привлечь $10 млн. В карьере режиссера Джеффа Николса это лучший стартовый уикенд. Оценка ленты на CinemaScore составила B, рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes – 74%.

Четвертая строчка досталась мультфильму ГАРФИЛД В КИНО, пополнившему свою копилку на $3,6 млн. В общей сложности в ней – $85,1 млн.

На пятом месте оказалась фантастика ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО, выручка которой выросла на $3,6 млн и достигла $164 млн.

С седьмой строчки и $2,4 млн стартовал хоррор с Расселом Кроу в главной роли ЭКЗОРЦИЗМ. Зрители не прониклись новинкой – ее оценка на CinemaScore составила лишь D.

Приключенческий проект ТЕЛЬМА смог привлечь $2,2 млн, выйдя на экраны 1300 кинотеатров. Этого оказалось достаточно, чтобы занять в чарте восьмое место. Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes от критиков составляет 99%, от обычных зрителей – 78%.

На десятой строчке расположился музыкальный релиз GHOST: RITE HERE RITE NOW, заработавший $2,4 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

24.06.2024 Автор: Максим Острый