Американская касса: «Барбигеймер» бьет рекорды

На минувшем уикенде суммарная касса американских кинотеатров достигла в общей сложности $302 млн, что является рекордом для летних месяцев и четвертым результатом в истории проката США в целом.

Причина таких достижений – одновременный старт БАРБИ и ОППЕНГЕЙМЕРА. Лидером в итоге стал фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом. Касса БАРБИ достигла $155 млн, что полностью соответствует прогнозам экспертов, ожидавших, что фильм заработает от $140 млн до $175 млн. Впрочем, как цитирует Variety президента отдела внутренней дистрибуции киностудии Warner Bros Джеффа Гольдштейна, «В компании думали, что в первые выходные мы получим $75 млн. Никто не ожидал прихода $155 млн».

БАРБИ продемонстрировала лучший старт в 2023 году, на 5,9% опередив БРАТЬЕВ СУПЕР МАРИО В КИНО ($146 млн).

Байопик Кристофера Нолана ОППЕНГЕЙМЕР начал прокат со второго места и $80,5 млн. Это выше прогнозов специалистов, которые ожидали от картины максимум $72 млн. Если не считать фильмы про Бэтмена, то это лучший старт в карьере Нолана.

Удивительные результаты в прокате демонстрирует экшн-драма ЗВУК СВОБОДЫ, потерявшая лишь 26,2% от выручки прошлого уикенда. За три дня картина заработала $20,1 млн, доведя свой общий счет до $125 млн.

На четвертое место в чарте опустился шпионский экшн МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1. Падение его сборов составило внушительные 64,3%. После 12 дней в прокате на счету холдовера $119 млн.

Замкнул пятерку лидеров проката ИНДИАНА ДЖОНС И ЧАСЫ СУДЬБЫ. Его касса за уикенд снизилась на 45,4% и составила $6,7 млн. Всего в копилке проекта $159 млн.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

24.07.2023 Автор: Максим Острый