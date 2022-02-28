Американская касса: пятерка лидеров не изменилась с прошлого уикенда

Минувшие прокатные выходные обошлись без громких новинок — кинорынок затаился в ожидании БЭТМЕНА Мэтта Ривза, который стартует в американском прокате 4 марта. В этот уикенд сборы всех релизов составили $64 млн, что на 32% меньше прошлых выходных, а в 2020 году в аналогичный уикенд касса оказалась на уровне $102,6 млн, в 2019-м — $128 млн.

Боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ с Томом Холландом и Марком Уолбергом собрал в американском прокате $23,2 млн (-47%). Суммарная касса проекта составляет $83,3 млн.

Приключенческая комедия ЛУЛУ И БРИГГС во второй уикенд заработала $10,1 млн, тем самым увеличив общие сборы до $30,8 млн. Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ остается на третьей строчке чарта с $5,7 млн — теперь в копилке релиза $779 млн.

Фильм Кеннета Браны СМЕРТЬ НА НИЛЕ заработал $4,5 млн (-31%). Общая касса проекта составляет на данный момент $32,7 млн. Комедия ЧУДАКИ НАВСЕГДА в свою очередь освоила $3,1 млн (-39%) за три выходных дня. Суммарно релиз заработал $52 млн.

28.02.2022 Автор: Виолетта Палий