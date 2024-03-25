Американская касса: лидером проката стали новые «Охотники за привидениями»

Новая часть франшизы ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ, получившая подзаголовок ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС, стартовала в американском прокате с $45,2 млн. Новинка смогла немного опередить выходивших в 2021 году ОХОТНИКОВ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ ($44 млн). 56% зрителей были моложе 35 лет. Сарафан у ленты складывается неровный – оценка на CinemaScore составляет только B+, а рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes и вовсе равняется 43%. При этом валовые сборы всей франшизы благодаря ЛЕДЕНЯЩЕМУ УЖАСУ уже преодолели отметку в $1 млрд.

Второе место в рейтинге сохранила фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. За уикенд картина заработала $17,6 млн, падение сборов составило 38%. Общая касса проекта достигла $233 млн.

Из-за конкуренции с лидером уикенда за семейную аудиторию анимационный релиз КУНГ-ФУ ПАНДА 4 опустился на третью строчку, пополнив свою копилку на $16,8 млн. Всего к вечеру воскресенья в ней было $133 млн. В ближайшее время лента обгонит итоговые цифры третьей части франшизы ($144 млн).

Хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ начал прокат с $5,4 млн и четвертой строчки бокс-офиса. Оценка фильма ужасов на CinemaScore составила C+, рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes – 57%.

Замкнул пятерку лучших приключенческий проект АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ. Общая касса фильма с Марком Уолбергом в главной роли выросла до $14,6 млн.

Фильм ужасов ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР С ДЬЯВОЛОМ, несмотря на сложное конкурентное окружение, смог в 1034 кинотеатрах привлечь $2,8 млн. Этот старт стал лучшим в истории компании IFC Films.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС

25.03.2024 Автор: Максим Острый