Американская касса: «Неудержимые 4» начали прокат со второго места

Лидерство в американском прокате сохранил фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2, потерявший на втором уикенде 42,2% сборов. Общая касса проекта выросла до $69,2 млн.

НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 начали прокат со второй строчки и $8,3 млн. Боевик показал самый слабый старт в истории франшизы.

Падение сборов ПРИЗРАКОВ В ВЕНЕЦИИ составило 55,9%. За уикенд детектив Кеннета Браны освоил $6,3 млн, а за все десять дней проката – $25,4 млн.

На четвертом месте расположился боевик ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3. На его счету уже $81,3 млн.

Замкнула пятерку лидеров проката БАРБИ, чья касса в США превысила отметку в $630 млн. Падение сборов блокбастера Греты Гервиг на минувшем уикенде составило лишь 16,3%, что стало лучшим показателем за все десять недель его работы в кинотеатрах.

Хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ на старте смог привлечь $2,6 млн.

На восьмое место в чарте смогла подняться комедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ, увеличившая свою роспись. За уикенд картина освоила $2,5 млн, а ее общая выручка достигла $2,8 млн.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

25.09.2023 Автор: Илья Кувшинов