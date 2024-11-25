Американская касса: сиквел «Гладиатора» сразился со «Злой»

Первую строчку в чарте заняло основанное на бродвейском мюзикле фэнтези ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА. Картина стартовала со $114 млн, показав четвертый старт в истории среди всех, в том числе анимационных, мюзиклов. Оценка фильма на CinemaScore составила A, доля положительных отзывов на PostTrak – 92%.

ГЛАДИАТОР 2, в свою очередь, смог освоить за уикенд $55,5 млн. Это лучший старт в карьере Дензела Вашингтона (предыдущий рекорд принадлежал ГАНГСТЕРУ с $43,6 млн) и лучший старт среди ноябрьских фильмов с рейтингом R. Оценка пеплума на CinemaScore составила B, рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes – 71%. Доля позитивных отзывов на PostTrak достигла 82%.

В столь сложном конкурентном окружении фэнтези МИССИЯ: КРАСНЫЙ, опустившееся на третью строчку, потеряло сразу 58,6% от кассы первого уикенда. Общая выручка ленты по итогам двух недель составила $52,9 млн.

С четвертой строчки стартовал триллер БОНХЁФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА. В активе нового релиза Angel Studios – $5,1 млн.

Замкнул пятерку лучших кинокомикс ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ. После пяти недель в прокате картина заработала на рынке США $134 млн.

Места в чарте с шестого по десятое достались другим холдоверам. Лучшими из них на уикенде стали драмеди ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ ($3,5 млн) и хоррор ЕРЕТИК ($2,2 млн). Всего на счетах этих релизов, соответственно, $25,5 млн и $24,8 млн.

Общие сборы кинотеатров за минувшие три дня достигли $204 млн. Последний раз схожие цифры на уикенде накануне Дня благодарения американский прокат показывал в 2019 году, когда на экраны выходил мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГЛАДИАТОР 2

25.11.2024 Автор: Максим Острый