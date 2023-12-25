Американская касса: сиквел «Аквамена» стартовал хуже «Флэша»

Сиквел АКВАМЕНА заработал за традиционный уикенд $28,1 млн, а с учетом праздничного понедельника его сборы должны составить порядка $40 млн. Это соответствует ожиданиям экспертов, которые, впрочем, не были слишком оптимистичны. АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО значительно уступил как оригинальной картине, начинавшей прокат в свое время с $67,9 млн за три дня, так и июньскому ФЛЭШУ ($55 млн). Оценка ленты на CinemaScore составляет B. 48% сборов фильма обеспечили премиальные форматы.

На второе место в таблице опустился мюзикл ВОНКА, чьи сборы сократились на 54,6%. Всего в копилке ВОНКИ – $75,2 млн. ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА в 2005 году по итогам двух уикендов смог привлечь $114 млн.

С третьей строчки чарта и $12,3 млн начал прокат мультфильм МИГРАЦИЯ. Оценка на CinemaScore составляет A, так что у мультфильма есть все шансы на работу вдолгую.

Романтическая комедия КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ привлекла на старте $6,2 млн, что позволило ей занять четвертую строчку бокс-офиса. Новинка не смогла достичь цифр таких релизов этого года с рейтингом R, как БЕЗ ОБИД ($15 млн) и ОТВЯЗНЫЕ ДВОРНЯГИ ($8,2 млн). Рейтинг картины на CinemaScore достиг B+. 80% ее зрителей были женщинами.

Замкнул пятерку лидеров индийский экшн-триллер САЛААР, привлекший $5,5 млн. Это немного ниже результатов таких проектов как СОЛДАТ ($6,1 млн) и ЖИВОТНОЕ ($6,5 млн).

Спортивная драма СТАЛЬНАЯ ХВАТКА начала прокат с $5,1 млн и шестой строчки рейтинга. Картина удостоилась наивысшего в истории студии A24 рейтинга A- на CinemaScore.

Аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА после трех недель проката заработало $30,6 млн. Это уже стало лучшим результатом среди всех работ Хаяо Миядзаки в США.

Сохранила место в первой десятке продолжающая увеличивать свою роспись мелодрама БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ. Выручка проекта выросла до $5,1 млн.

Фото: кадр из фильма АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО

25.12.2023 Автор: Максим Острый