Американская касса: «Джон Уик 4» бьет рекорды

ДЖОН УИК 4 возглавил североамериканский чарт. К вечеру воскресенья боевик с Киану Ривзом сумел собрать на домашнем рынке $73,5 млн, продемонстрировав лучший старт среди фильмов франшизы о неуловимом киллере-изгое.

Первый ДЖОН УИК дебютировал с $14 млн, сиквел — с $30,4 млн. ДЖОН УИК 3 установил в свое время рекорд франшизы, в последний доковидный год заработав на старте $56,8 млн. ДЖОН УИК 4 улучшил не только этот показатель — картина продемонстрировала самый успешный старт среди релизов с категорией R после пандемии. Более того, в 2023 году лишь один фильм на старте превзошел ДЖОНА УИКА 4 на внутреннем рынке: релиз Marvel/Disney ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ в первый уикенд собрал в кинотеатрах США и Канады $106,1 млн. Боевик с Киану Ривзом работал в 3855 кинотеатрах, и получил высокие зрительские рейтинги (CinemaScore — A, Rotten Tomatoes — 95%).

ДЖОН УИК 4 ожидаемо стал единственной новинкой, попавшей в топ-10 североамериканского чарта. На вторую строчку вернулась спортивная драма КРИД 3, четвертый уикенд принес картине $10,4 млн. Падение составило 32%. Фильм Майкла Б. Джордана на данный момент заработал в Северной Америке $141 млн.

Бронза у супергеройского релиза Warner/New Line Cinema ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ. К слабому старту добавилось падение на втором уикенде работы в размере 67.8% — один из худших показателей среди картин по вселенной DC, уступающий лишь цифрам релизов БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ и ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ. Новый кинокомикс пополнил свою копилку на $9,7 млн, общая сумма сборов в США и Канаде составляет $46,3 млн.

На четвертом месте расположился КРИК 6. За минувший уикенд хоррор от Paramount сумел заработать $8,4 млн. К утру понедельника картина собрала на домашнем рынке почти $90 млн.

Пятерку замыкает фильм 65. Сборы научно-фантастического боевика Sony о динозаврах с Адамом Драйвером в главной роли на третьем уикенде работы составили $3,25 млн, общая североамериканская касса — $27,8 млн.

27.03.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов