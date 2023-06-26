Американская касса: «Человек-паук: паутина вселенных» вернулся на вершину рейтинга

По итогам спокойно прошедшего уикенда американский бокс-офис неожиданно вновь возглавил мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. Его сборы составили $19,3 млн. Всего в копилке картины $317 млн.

Вторую строчку сохранил за собой еще один мультфильм, ЭЕЛЕМЕНТАРНО, собравший более $18,4 млн. Общая касса ленты выросла до $65,5 млн.

Замкнул тройку лидеров кинокомикс ФЛЭШ с кассой в $15,3 млн. За 10 дней фильм с Эзрой Миллером в главной роли освоил $87,6 млн.

Лучшей новинкой уикенда стала комедия БЕЗ ОБИД с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Фильм стартовал в прокате с $15,1 млн, что пусть совсем немного, но все же превышает самые оптимистичные прогнозы экспертов.

Фантастика ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ заработали за уикенд $11,6 млн. Всего в их копилке – $123 млн.



В широкий прокат на прошедшем уикенде вышла новая работа Уэса Андерсона ГОРОД АСТЕРОИДОВ. В 1675 кинотеатрах она смогла заработать $9 млн, а с учетом первой недели на ее счету $10,2 млн. Это рекорд в карьере постановщика.

На девятую строчку в рейтинге опустился хоррор ПОТЕМНЕЛО. Общая выручка картины достигла $12,3 млн.

Фото: кадр из мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

26.06.2023 Автор: Максим Острый