Американская касса: «Дэдпул и Росомаха» вернулся на верхнюю строчку бокс-офиса

Кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА на своем пятом уикенде освоил $18,3 млн. Даже этого скромного результата оказалось достаточно, чтобы вновь стать лидером американского бокс-офиса. Общая выручка проекта в домашнем прокате выросла до $577 млн.

Фантастический триллер ЧУЖОЙ: РОМУЛ потерял 61,4% от кассы первого уикенда. Касса за уикенд составила $16,2 млн, общая выручка выросла до $72,6 млн.

Место в тройке лидеров сохранила мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС, пополнившая свою копилку на $11,9 млн. Всего на ее счету уже $121 млн.

Лучшей новинкой недели стал режиссерский дебют Зои Кравиц, триллер ПОДАЙ ЗНАК с Наоми Аки и Ченнингом Татумом. Лента стартовала с $7,3 млн и четвертого места в рейтинге, оправдав ожидания экспертов. На CinemaScore зрители оценили фильм на B-. Рейтинг «свежести» от пользователей Rotten Tomatoes составляет 69%.

Замкнула пятерку лидеров еще одна премьера, религиозная драма THE FORGE, начавшая свой прокат с результатом в $6,6 млн. Оценка на CinemaScore достигла безупречной A+.

Отлично чувствует себя в кинотеатрах мультфильм КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ. Юбилейный перевыпуск на второй неделе работы привлек $5,0 млн.

Мистический экшн ВОРОН смог освоить на старте скромные $4,6 млн. Это слабее другого недавнего старта, основанного на популярном бренде – БОРДЕРЛЕНДС ($8,6 млн). Зрители поставили новинке B- на CinemaScore.

Общая выручка кинотеатров за три дня составила $88,0 млн. Это третий самый слабый результат в 2024 году. Впрочем, унывать площадкам США не стоит – впереди у них праздничный уикенд Дня труда, на который назначена премьера долгожданного сиквела фэнтези БИТЛДЖУС.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

26.08.2024 Автор: Максим Острый