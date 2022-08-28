Американская касса: прокат возглавил хоррор «Приглашение»
Минувший уикенд показал худшие суммарные сборы за все лето 2022 года
Фильм ужасов ПРИГЛАШЕНИЕ сумел заработать на старте лишь $7 млн. Этот результат оказался худшим среди релизов, занимавших первую строчку бокс-офиса по итогам уикенда в американском прокате с мая 2021 года.
Боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ с Бредом Питтом в главной роли расположился на второй строчке чарта с $5,6 млн за уикенд. Суммарная касса проекта составляет $78 млн.
Триллер ЗВЕРЬ по итогам выходных заработал $4,9 млн, увеличив свои сборы до $20 млн.
ТОП ГАН: МЭВЕРИК к концу 14-го прокатного уикенда суммарно собрал $691 млн, пополнив свою кассу на $4,7 млн в прошлый уикенд.
С результатом $4,5 млн за уикенд пятерку лидеров замыкает аниме ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: СУПЕР — СУПЕРГЕРОЙ, показавший также обвал сборов на 78%. Общая касса проекта на данный момент составляет $30 млн.
Кроме того, минувший уикенд в США показал самые низкие сборы за все лето этого года — почти $53 млн.
28.08.2022 Автор: БК