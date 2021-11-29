Американская касса: «Энканто» расположился на первой позиции

Из-за перенесенного начала проката фильма ТОП ГАН: МЭВЕРИК на 2022 год общая американская касса в минувшие выходные ко Дню благодарения оказалась намного меньше, чем в предыдущие годы — за пять дней релизы суммарно собрали около $141,3 млн за 5 дней, что на 46% меньше, чем за тот же праздничный период в 2019 году.

Анимационный фильм ЭНКАНТО, который собрал $40,3 млн в первый пятидневный уикенд, расположился на первой строчке. При этом результат оказался ниже, чем у других мультфильмов, выпущенных в прошлые Дни благодарения, как ТАЙНА КОКО ($72,9 млн за пять дней), МОАНА ($82 млн) и ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР ($55,4 млн). Еще один семейный проект, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, принес $35,3 млн долларов за пять дней на втором уикенде.

Драма ДОМ GUCCI заработала $14,2 млн за три дня и $21,8 млн за все выходные. Доля женщин среди зрителей картины составила 59%. Такой результат позволил занять третью строчку рейтинга, несмотря на не самые лучшие отзывы критиков.

На пятом месте расположился проект ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ с $5,2 млн за три дня и $8,8 млн за пять дней.

Картина Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА за стартовый уикенд заработала $335 тыс., что оказалось выше начальных результатов прошлых картин режиссера: ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК ($328 тыс.), ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ ($216 тыс.), НЕФТЬ ($190,7 тыс.).

29.11.2021 Автор: Виолетта Палий