Американская касса: лидеры проката показали худший старт на уикенде Дня поминовения за 29 лет

Экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА не смог оправдать ожиданий аналитиков, которые рассчитывали, что первый уикенд принесет фильму как минимум $40 млн. В реальности картина освоила $25,5 млн за традиционные три дня, а с учетом Дня поминовения, отмечаемого в понедельник, в копилке новинки будет порядка $31 млн. Это худший результат на аналогичных датах за последние почти три десятка лет – КАСПЕР в далеком 1995 году начинал прокат с $16,8 млн. ФУРИОСА и близко не смогла повторить показатели проекта БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ, который на старте освоил $45,4 млн. Не удалось ей дотянуться и до цифр картины ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ ($36,2 млн). При этом оценка новинки на CinemaScore достигает B+, а рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes от критиков – 89%. Ядро ее аудитории составили мужчины (62%). Наибольший интерес картина вызвала у зрителей в возрасте от 25 до 34 лет (35%).

Серебро на уикенде досталось мультфильму ГАРФИЛД В КИНО. За три дня выручка проекта составила $24,8 млн, а с учетом понедельника она может увеличиться до $31,9 млн. Это также ниже прогнозов экспертов – те рассчитывали, что анимационный релиз привлечет по меньшей мере $35 млн в рамках традиционного уикенда. Проект, впрочем, обогнал одноименный игровой фильм 2004 года ($21,7 млн) и недавний мультфильм МИГРАЦИЯ ($12,5 млн). Оценка ленты на CinemaScore достигла B+, хотя критики приняли картину прохладно – их рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет лишь 37%.

На третье место опустилась семейная лента ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ. Ее сборы сократились на 52,2%. Всего в активе проекта – $58,7 млн.

Четвертое место в чарте досталось холдоверу ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО. К вечеру воскресенья общая касса проекта достигла $123 млн.

Замкнул первую пятерку комедийный экшн КАСКАДЕРЫ, увеличивший свою выручку до $72,2 млн при небольшом снижении на 29,1%.

Сборы хоррора НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО на втором уикенде упали на 52,6%. По итогам уикенда фильм заработал в общей сложности $21,3 млн.

С седьмого места и $2,8 млн начала прокат драма SIGHT производства Angel Studios.

На 61,2% сократились сборы драмы ОБРАТНО ВО МРАК. С результатом $1,1 млн за уикенд холдовер расположился на девятом месте.

Комедия НЕЖДАНЧИК, увеличившая свою роспись с 12 до 590 кинотеатров, на второй неделе проката освоила $1,1 млн. Это позволило ей занять в таблице десятую строчку. Всего в ее активе – $1,3 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА

27.05.2024 Автор: Максим Острый