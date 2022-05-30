Американская касса: «Топ Ган: Мэверик» ожидаемо возглавляет прокат

В американском прокате боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК стартовал в расширенный уикенд ко Дню Поминовения, который завершится в понедельник, 30 мая. За три дня проката релиз сумел заработать $124 млн, и ожидается, что за четырехдневку фильм может достичь отметки в $151 млн. На данный момент лидером среди релизов, премьера которых состоялась на выходных ко Дню Поминовения, является проект ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА, заработавший $153 млн за четырехдневный уикенд с учетом превью в четверг.

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ расположился на второй строчке рейтинга с $16,4 млн за стандартный уикенд и с ожидаемыми $21 млн за четыре дня. Суммарная касса проекта составит порядка $375 млн.

Мультфильм ЗАКУСОЧНАЯ БОБА за три стартовых дня собрал $12,6 млн, а к концу понедельника касса проекта может достичь отметки в $15 млн.

Драма АББАТСТВО ДАУНТОН 2 за второй традиционный уикенд заработала $5,9 млн, а за расширенные выходные касса релиза ожидается на уровне $7,5 млн. Итоговый результат проекта пока находится в районе $30 млн.

Анимационный фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ замыкает пятерку лидеров, заработав еще $4,6 млн за три дня. К вечеру понедельника прирост сборов может составить $6,1 млн. Общая касса проекта окажется около $82,8 млн.

30.05.2022 Автор: Виолетта Палий