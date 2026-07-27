Американская касса: «Одиссея» не сбавляет ход

Главным событием прошедших выходных вновь стала ОДИССЕЯ, которая не просто удержала лидерство, но и показала один из самых сильных результатов второго уикенда для современного голливудского блокбастера. Картина Кристофера Нолана собрала $87 млн, потеряв всего 29,6% относительно стартового периода. После десяти дней проката ОДИССЕЯ заработала $286,4 млн в Северной Америке. Дополнительным фактором успеха остается высокий спрос на премиальные форматы, прежде всего IMAX.

На втором месте расположилась МОАНА, заработавшая $10,5 млн в третий уикенд проката. Снижение составило 41,5%, что соответствует обычной динамике для семейного кино. Совокупные сборы достигли $102,5 млн в США.

Третью строчку занимает ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, продолжающая демонстрировать лучшую выносливость среди всех крупных семейных релизов сезона. За шестой уикенд мультфильм собрал еще $10 млн при сокращении кассы всего на 27,3%.

Главной новинкой недели стал ХЕЙДСТАУН: МЮЗИКЛ – театральная версия одного из самых успешных современных бродвейских спектаклей. Фильм расположился на четвертой строчке чарта с $9,7 млн в 1949 кинотеатрах, это один из лучших результатов среди театральных экранизаций сценических постановок последних лет. Первоначально прокат ХЕЙДСТАУНА был рассчитан всего на пять дней, однако высокий спрос заставил дистрибьютора оперативно расширить релиз, добавив новые даты и дополнительные сеансы. Картина получила A по опросам CinemaScore, что является крайне сильным результатом для музыкального проекта.

Топ-5 замкнул мультфильм МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ, заполучивший 9,6 млн со снижением на 29,4% относительно предыдущего уикенда. После четырех недель проката анимация собрала $155 млн в Северной Америке.

Еще одной новинкой уикенда стал неонуар МОТОР СИТИ, который дебютировал лишь на девятой строчке чарта. Проект, приобретенный IFC на кинофестивале в Торонто (TIFF), стартовал с $1,6 млн в 1600 кинотеатрах. Несмотря на скромный коммерческий результат, картина получила практически одинаковые оценки критиков и зрителей: 66% «свежести» на Rotten Tomatoes и 64% зрительского рейтинга.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

27.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов