Американская касса: «Наполеон» Ридли Скотта не смог возглавить прокат

Снижение сборов фантастики ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ на втором уикенде составило умеренные 35,4%. За традиционные три дня холдовер заработал $28,8 млн – этого хватило, чтобы сохранить лидерство в американском прокате. За увеличенный уикенд, связанный с Днем благодарения, картина освоила $42 млн, а ее общая касса достигла $98,4 млн.

Лучшей новинкой недели стал исторический эпик Ридли Скотта НАПОЛЕОН. Касса проекта за традиционный уикенд составила $20,4 млн, а за расширенный – $32,5 млн. Для сравнения, ДОМ GUCCI в свое время на аналогичных датах заработал $22 млн, а недавние УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ стартовали с $23,3 млн. $5,3 млн НАПОЛЕОНУ принесли залы IMAX. Оценка фильма на CinemaScore составила B-.

Замкнул тройку лидеров мультфильм ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ. За три дня проект освоил $19,5 млн, за пять – $31,7 млн. Рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes составляет лишь 50%, однако оценка зрителей на CinemaScore достигает A-.

На четвертую строчку опустился еще один мультфильм, ТРОЛЛИ 3, за традиционный уикенд, пополнивший свою копилку на $17,5 млн. Падение его сборов составило 41,6%. Общая выручка проекта выросла до $64,5 млн.

Хоррор ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ потерял лишь 29,4% от кассы первого уикенда и заработал $7,3 млн за традиционный уикенд, замкнув тем самым пятерку лидеров американского бокс-офиса. Общая касса ленты достигла $24,2 млн.

На последнее место в десятке самых успешных релизов уикенда пробилась черная комедия СОЛТБЕРН, увеличившая свою роспись с 7 до 1566 площадок. Выручка ленты за традиционный уикенд составила $1,7 млн, а всего на ее счету к вечеру воскресенья было $3,1 млн.

Фото: кадр из фильма НАПОЛЕОН

27.11.2023 Автор: Максим Острый