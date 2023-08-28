Американская касса: «Гран Туризмо» стал лидером проката

В минувшее воскресенье в США второй раз отмечался Национальный день кино – в его честь билеты на любой фильм в кинотеатрах, участвующих в акции, стоили $4. На этом фоне лидерство в прокате смогла завоевать гоночная спортивная драма ГРАН ТУРИЗМО, заработавшая $17,3 млн. Оценка новой работы Нила Бломкампа на CinemaScore достигла A.

Сохранившая за собой второе место в чарте БАРБИ пополнила свою копилку на $17,1 млн. Теперь на счету блокбастера Греты Гервиг $595 млн, что делает его самым успешным релизом 2023 года в американском прокате.

Падение сборов кинокомикса СИНИЙ ЖУК на второй неделе составило 49%. За уикенд фильм смог освоить $12,8 млн, а его общая выручка выросла до $46,3 млн.

Лишь 16,1% от кассы предыдущего уикенда потерял ОППЕНГЕЙМЕР. Суммарный заработок байопика Кристофера Нолана в США достиг $300 млн.

Замкнул пятерку лучших мультфильм ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ. За уикенд картина освоила $6,1 млн, ее общая касса достигла $98,1 млн.

Новый экшн с Лиамом Нисоном ЗАЛОЖНИКИ стартовал в прокате с восьмого места и $3,3 млн, а на девятое место чарта смогла пробиться еще одна новинка, религиозная картина ХИЛЛ. Первый уикенд принес ей $2,5 млн.

Фото: кадр из фильма ГРАН ТУРИЗМО

28.08.2023 Автор: Илья Кувшинов