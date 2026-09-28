Американская касса: перевыпуск кинокомикса «Мстители: Финал» возглавил прокат

Американский прокат возглавил фильм МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ – ПОВТОР. Перевыпуск блокбастера стартовал с $26 млн в 3 060 кинотеатрах. Для Disney и Marvel это не просто возвращение одного из самых успешных релизов в истории, а маркетинговый ход перед выпуском кинокомикса МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ. Дополнительным стимулом стало обещание нового материала: d обновленной версии зрителям показывают 6 минут 17 секунд дополнительного контента в InfinityVision и 2 минуты 6 секунд на обычных экранах. Главный фактор в результате – премиальный формат. IMAX и другие PLF-экраны обеспечили около 60% всех сборов.

Хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА переместился на второе место, собрав $23,3 млн в 3 684 кинотеатрах. Фильм потерял 61% относительно дебюта, что существенно, но для крупного хоррор-релиза в рамках нормы. С учетом цифр первой недели общие сборы достигли $103,5 млн.

Боевик Дэвида Эйера СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ с Брэдом Питтом открылся с $20 млн в 3 435 кинотеатрах. Картина демонстрирует необычно сильный результат у старших зрителей. Около 50% аудитории были старше 45 лет, в том числе 31% – старше 55. Мужчины составили 56%, женщины – 44%. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ получило оценку A- по опросам CinemaScore, а 73% зрителей на PostTrak заявили, что определенно рекомендуют картину.

Криминальная драма с Робертом Паттинсоном ПРАЙМ-ТАЙМ от A24 заняла четвертое место с $19,2 млн в 2 874 кинотеатрах. При этом оценка B по CinemaScore показывает более неоднозначную реакцию зрителей, чем у боевика с Брэдом Питтом. Доля тех, кто определенно рекомендует проект A24, составила 56%. Почти 70% посмотревших были младше 30 лет.

Анимационный фильм DreamWorks ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ стартовал с $12,8 млн в 3 548 кинотеатрах. Несмотря на высокую оценку A по CinemaScore и 83% рекомендаций PostTrak, проект выступил заметно слабее остальных широких премьер уикенда. Основная проблема – ограниченный приток детей.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ

28.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов