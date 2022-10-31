Американская касса: «Черный Адам» сохраняет лидерство с падением сборов на 59%

Кинокомикс ЧЕРНЫЙ АДАМ по итогам второго уикенда заработал $27,7 млн (-59%), увеличив свою кассу до $111 млн. Проект показал падение сборов больше, чем у БЭТМЕНА (-50%) и ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (-56%) в аналогичный уикенд, но меньше ОТРЯДА САМОУБИЙЦ (-67%) и ЗЕЛЕНОГО ФОНАРЯ (-66%).

Мелодрама БИЛЕТ В РАЙ показала падение сборов на 39%, собрав еще $10 млн. Суммарная касса проекта пока составляет $33,7 млн.

Фильм ужасов PRAY FOR THE DEVIL выступил в рамках ожиданий, заработав в премьерный уикенд $7 млн. Хоррор SMILE по итогам пятого прокатного уикенда собрал $5 млн, увеличив сборы до $92,3 млн.

Фильм ужасов HALLOWEEN ENDS замыкает пятерку лучших с $3,8 млн. Касса проекта достигла отметки в $60,3 млн.

Сборы минувшего уикенда составили $69 млн, что лишь на 7% больше сборов аналогичных выходных прошлого года ($64,3 млн).

31.10.2022 Автор: Виолетта Палий