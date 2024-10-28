Американская касса: триквел «Венома» возглавил прокат

Выручка кинокомикса ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ за первый уикенд составила $51 млн, что несколько ниже самых осторожных прогнозов экспертов – те надеялись, что лента сможет стартовать как минимум с $60 млн. Среди причин не самого убедительного начала проката эксперты называют снизившуюся для фанатов всей франшизы с Томом Харди событийность релиза, а также наложившийся на уикенд важнейший бейсбольный поединок между командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Нью-Йорк Янкиз». Оценка фильма на CinemaScore составила B-, доля позитивных отзывов на PostTrak – 73%.

Снижение сборов хоррора УЛЫБКА 2 составило 59,2%. Общая выручка сиквела выросла до $40,7 млн.

С третьей строчки чарта стартовал КОНКЛАВ – триллер в декорациях Ватикана с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи в главных ролях. Новинка заработала $6,5 млн. Ее оценка на CinemaScore составила B+, а рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes – убедительные 92%.

Номинально четвертым на уикенде стал ДИКИЙ РОБОТ, пополнивший свою копилку также на $6,5 млн. Всего на счету анимационного релиза уже $111 млн.

Замкнула пятерку лучших мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ, наконец расширившая свою роспись до почти 3 тысяч площадок. За уикенд фильм заработал $4,8 млн, всего на его счету $11,8 млн.

Падение сборов хоррора УЖАСАЮЩИЙ 3 на третьем уикенде составило 48,7%, за три дня фильм смог привлечь $4,8 млн. Тотал его сборов вырос до $44,5 млн.

Драмеди АНОРА на минувшей неделе можно было посмотреть уже в 34 кинотеатрах. Даже такая скромная роспись принесла ей $0,9 млн за уикенд и восьмую строчку в чарте. Общая касса одного из явных фаворитов наградного сезона выросла до $1,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

28.10.2024 Автор: Максим Острый