Американская касса: «Плохие парни» удерживают первую строчку

Минувший уикенд обошелся без крупных студийных новинок, поэтому касса уикенда составила лишь $68 млн — это на 28% меньше, чем было в прошлые выходные. Уже в ближайший четверг в прокате стартует кионокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ — ожидается, что релизу покорится отметка в $150-200 млн в премьерные выходные.

Лидером уикенда вновь стал мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ с $16,1 млн (-33%), его суммарная касса на данный момент составляет $44,4 млн. Следом вновь идет СОНИК 2 В КИНО, который заработал в четвертый уикенд $11,3 млн (-27%), общие сборы преодолели отметку в $160 млн. Замкнул тройку лидеров фильм ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА — в третий уикенд релиз собрал $8,3 млн (-41%). Общий результат проекта на данный момент составляет $79,6 млн.

ВАРЯГ Роберта Эггерса во вторые прокатные выходные собрал $6,3 млн (-49%), увеличив американскую кассу до $22,8 млн. На пятой строчке расположился проект ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ компании А24, который в свой шестой уикенд при увеличившемся количестве киноплощадок (+80) показал прирост кассы на 2% относительно минувших выходных — $5,5 млн, и теперь общие сборы проекта составляют $35,4 млн.

Шестую строчку чарта занимает НЕВЫНОСИМАЯ ТЯЖЕСТЬ ОГРОМНОГО ТАЛАНТА с Николасом Кейджем в главной роли, который заработал дополнительно $3,9 млн. Суммарная американская касса проекта составляет $13,5 млн.

С восьмой позиции стартовал боевик ФЛЭШБЭК с Лиамом Нисоном в главной роли. Проект собрал $3,1 млн по итогам премьерного уикенда.

01.05.2022 Автор: Виолетта Палий