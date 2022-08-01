Американская касса: уикенд возглавил мультфильм «Лига Суперпитомцы»

Американский прокат возглавил мультфильм ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ. На старте картина заработала $23 млн, что уступает даже нижней границе ожиданий специалистов (чьи прогнозы предполагали минимум $26 млн). Новинка начала работать примерно на одном уровне с недавними ПЛОХИМИ ПАРНЯМИ ($24 млн), но уступила БАЗЗУ ЛАЙТЕРУ ($50,6 млн). Впрочем, у ленты может сложиться достаточно хороший «сарафан» – ее рейтинг на CinemaScore составляет A-. 51% аудитории были мужчинами, 44% – моложе 25 лет. Наибольшую долю среди зрителей составили люди в возрасте от 25 до 34 лет (29%).

Сборы фантастического хоррора НЕТ сократились на втором уикенде на 58,2%. Это несколько существеннее, чем было у фильма МЫ (-53,3%), и примерно на одном уровне со ВРЕМЕНЕМ (-59,3%). Всего в копилке новой работы Джордана Пила $80,6 млн.

Замкнул тройку лидеров кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. За уикенд картина освоила $13,1 млн, доведя свой общий счет до $302 млн. Таким образом, лента почти достигла итоговых цифр предыдущей части франшизы – $315 млн.

На четвертом месте в рейтинге расположился еще один мультфильм – холдовер МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ. После пяти недель проката в его активе $320 млн.

Пятое место досталось неутомимому Тому Крузу и экшну ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Касса проекта в домашнем прокате составляет уже $650 млн при падении сборов на неделе лишь на 20,2%.

Опустившийся на шестую строчку рейтинга триллер ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ заработал за уикенд $7,5 млн. Его падение на третьей неделе проката составило умеренные 27,4%.

Драмеди VENGEANCE оказалось достаточно заработать $1,8 млн, чтобы попасть в десятку лучших на последнюю строчку. Его рейтинг на CinemaScore достигает B+, 57% пользователей PostTrak будут рекомендовать ленту своим знакомым. Доля мужчин среди зрителей фильма составила 57%, 54% публики были в возрасте от 18 до 34 лет.

01.08.2022 Автор: Максим Острый