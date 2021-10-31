Американская касса: октябрь 2021 года стал лучшим месяцем по сборам за время пандемии

По данным ComScore, октябрь показал лучший результат по кассовым сборам за время пандемии – релизы в домашнем прокате суммарно заработали $638 млн. Ранее лучший результат был установлен в июле 2021 года – $583,8 млн.

По итогам уикенда сборы ДЮНЫ упали на 62%, касса составила $15,5 млн. Общий результат внутреннего проката за две недели при этом составляет $69,4 млн. Картина Дени Вильнева на 16% опережает ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА за аналогичный период. Проект доступен одновременно на видеосервисе HBO Max, при этом компания Torrent Freak отмечает, что ДЮНА была самым популярным фильмом у пиратов за неделю с 18 по 24 октября.

Следом в рейтинге идет ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ, которому на третьей неделе проката покорились $8,5 млн (-41%). Общая касса на данный момент составляет $85,6 млн. Замыкает тройку лидеров шпионский боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. К концу четвертого уикенда фильм о Джеймсе Бонде заработал $133,3 млн.

На четвертую строчку забралось аниме МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. ФИЛЬМ 3: МИССИЯ МИРОВЫХ ГЕРОЕВ с $6,4 млн. Этот результат превысил сборы первой части франшизы на внутреннем рынке – МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. ФИЛЬМ: ДВА ГЕРОЯ в свое время собрала $5,8 млн. Второй картине, МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. ФИЛЬМ 2: ГЕРОИ ВОССТАНУТ, выпущенной в феврале 2020 года, покорились $13,3 млн.

Замыкает пятерку лидеров ВЕНОМ 2 с $5,75 млн за уикенд и итоговыми $190 млн.

Новинка недели, картина ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО с Аней Тейлор-Джой, стартовала с $4,16 млн.

ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» показал отличный результат: по итогам второго уикенда прирост сборов составил 105%, что в итоге принесло фильму Уэса Андерсона $2,7 млн. Общая касса на данный момент составляет $4,6 млн.

31.10.2021 Автор: Виолетта Палий