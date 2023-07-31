Американская касса: «Барби» остается на вершине

За второй уикенд работы БАРБИ освоила $93 млн – это седьмой лучший показатель в истории. Всего в копилке картины уже $351 млн, что в данный момент является четвертым результатом в этом году. В ближайшее время лента обгонит итоговые цифры последних СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ ($359 млн) и текущие сборы мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ ($379 млн).

Касса ОППЕНГЕЙМЕРА составила $46 млн. Общие сборы байопика достигли $174 млн, что на 71% опережает график ДЮНКЕРКА ($101 млн).

Лучшей новинкой недели стала семейная хоррор-комедия ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ, освоившая на старте $24,2 млн. Это в точности совпадает с цифрами оригинального проекта, выходившего в прокат в 2003 году, и соответствует нижним границам ожиданий экспертов.

Экшн ЗВУК СВОБОДЫ опустился на четвертую строчку бокс-офиса. За уикенд фильм освоил $12,4 млн, а всего на его счету $149 млн.

Замкнул пятерку лидеров еще один экшн, МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 1. Он пополнил свою копилку на $10,7 млн. В общей сложности проект с Томом Крузом в главной роли заработал $139 млн.

С шестой строчки чарта и $10 млн стартовал хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! Это значительно превышает прогнозы экспертов, ожидавших от фильма сборов в районе $3 млн. Также это является вторым лучшим стартом среди релизов компании A24 после РЕИНКАРНАЦИИ ($13,6 млн в 2018 году).

Фото: кадр из фильма БАРБИ

31.07.2023 Автор: Максим Острый