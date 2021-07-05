Международная касса: первую строчку занял китайский фильм о коммунистической партии

ФОРСАЖ 9 достиг отметку в $500 млн мировых сборов — это первый голливудский фильм с таким показателем в эпоху пандемии. Международные сборы ФОРСАЖА 9 за минувший уикенд составили $23,8 млн, что не стало лучшим результатом недели. Суммарная касса продолжения франшизы на 50 рынках сейчас составляют $374,4 млн. Фильм ждет премьера во Франции, Германии, Японии и Италии.

Первое место по международным сборам в эти выходные занимает китайский фильм 1921, выпущенный 1 июля к 100-летию основания коммунистической партии. Фильм заработал порядка $34,2 млн за четыре дня проката. С учетом превью в прошлые выходные, которые принесли еще $11,5 млн, сборы картины составляют $45,7 млн.

Падение семейного проекта КРОЛИК ПИТЕР 2 оказалось на уровне 11% в четвертый уикенд — его касса составила $27,8 млн, что в итоге подняло планку междунарожных сборов до $92,1 млн.

В шестой прокатный уикенд КРУЭЛЛА преодолела рубеж суммарной кассы в $200 млн. Из этой суммы на 43 международных рынка приходится $127,8 млн. Во Франции, где фильм выходит только в кинотеатрах без онлайн-релиза на Disney+, он стал лидером с небольшим падением на 6% со стартового уикенда.

ТИХОЕ МЕСТО 2 собрало еще $6,3 млн в международном прокате, пополнив копилку до $122,5 млн, что на 10% больше, чем у оригинальной картины. ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА записало на свой счет $6 млн, что увеличивает международную кассу до $111,4 млн.

ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА заняла первое место в Германии с $1,3 млн, за ней следуют ЗАКЛЯТИЕ 3 — 1,2 млн долларов, а КРОЛИК ПИТЕР 2 расположился на третьей строчке. Международная касса ГОДЗИЛЛЫ составляет $346 млн.

СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА стартовала на 22 рынках — сборы по итогам выходных составили $3,6 млн.

05.07.2021 Автор: БК