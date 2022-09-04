Международная касса: боевик «Быстрее пули» преодолел отметку сборов в $100 млн

Проект БЫСТРЕЕ ПУЛИ с Брэдом Питтом в главной роли собрал $9,8 млн за уикенд, увеличив международную кассу проекта до $109 млн.

Еще $8,9 млн за выходные заработал мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ. Теперь его касса за рубежом составляет $531 млн.

Следом идет блокбастер ТОП ГАН: МЭВЕРИК с $5,8 млн за уикенд и международной кассой $740 млн. В Великобритании фильм заработал чуть более $100 млн, в Японии — $90 млн, в Корее сборы составляют $66 млн, в Австралии — $63 млн, а во Франции касса достигла отметки $56 млн.

Китайская драма RETURN TO DUST возглавила местный прокат с $5,3 млн за уикенд. Суммарная касса проекта составляет почти $13 млн. Следом идет мультфильм XIN SHEN BANG: YANG JIAN, собравший $5,2 млн. В тройку лидеров также вошла фантастическая комедия MOONMAN заработал $5,1 млн, увеличив сборы до $435 млн.

Аниме ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: СУПЕР-СУПЕРГЕРОЙ пополнило свой счет на $4,3 млн до $26 млн международной кассы. Фильм НЕТ Джордана Пила собрал зв выходные $4,2 млн, увеличив зарубежные сборы до $39 млн.

04.09.2022 Автор: Виолетта Палий