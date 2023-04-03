Международная касса: «Подземелья и драконы: Честь среди воров» борется с Джоном Уиком

Сборы фильма ДЖОН УИК 4 от Lionsgate стали самыми высокими среди картин, работавших на уикенде с 30 марта -- 2 апреля. На своей второй неделе боевик с Киану Ривзом заработал на 75 рынках $35 млн. К вечеру воскресенья мировые сборы фильма приблизились к отметке в $245 млн, что делает его третьим наиболее успешным релизом 2023 года.

Проект студии Paramount ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ, экранизация популярной ролевой игры, стартовал со второго места в международном прокате, собрав на 60 мировых площадках за пределами Северной Америки $33 млн. В совокупности по всему миру фэнтези Джонатана Гольдштейна и Джона Фрэнсиса Дейли с Крисом Пайном и Реге-Жаном Пейджем заработала $71 млн.

Бюджет картины превысил $150 млн, поэтому Paramount рассчитывает на игру в долгую. Проект сможет окупиться, полагают аналитики, и зарубежная аудитория станет ключом к кассовому успеху фильма. Главным иностранным рынком для релиза оказался Китай, где ЧЕСТЬ заработала $5 млн, за ним следуют Великобритания, Мексика, Австралия и Германия.

Совокупные сборы кинокомикса ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ за пределами США и Канады по итогам уикенда достигли в общей сложности почти $260 млн, мировые сборы составляют $471 млн. Это самый успешный релиз 2023 года. Согласно прогнозам, в ближайшее время заработки картины достигнут полумиллиардной отметки.

Касса боксерской драмы КРИД 3 выросла до $258 млн, из них $110 млн заработаны лентой за пределами Северной Америки. Это второй результат в 2023 году.

03.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов